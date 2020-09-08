Свыше 200 ребят из Подмосковья стали финалистами Worldskills Russia

Как уточнила Каклюгина, ребята будут демонстрировать свои умения в 155 компетенциях, среди которых 60 — для юниоров.

Чемпионат WorldSkills Russia стартовал 6 сентября и завершится 21 сентября.

«Впервые соревнования проходят в дистанционно-очном формате. Подмосковье активно участвует в чемпионатах „Молодые профессионалы“, мы расширяем количество площадок и увеличиваем число участников», — сказала министр образования Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в финале чемпионата «Молодые профессионалы» будут соревноваться в 201 компетенции более 2800 участников из 83 регионов России, среди них около 1000 юниоров. Мероприятия чемпионата WorldSkills Russia проходят в рамках нацпроекта «Образование».

В 2020 году

Организаторами чемпионата в 2020 году выступают Минпросвещения РФ, «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), правительство Кузбасса и союз «Молодые профессионалы». Партнерами и спонсорами нацфинала стали свыше 50 крупнейших промышленных компаний.