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    08 сентября 2020, 16:54

    Свыше 200 ребят из Подмосковья стали финалистами Worldskills Russia

    Анастасия Максимовских, Екатерина Гурова

    В финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы», который стартовал 6 сентября, принимают участие более 200 студентов и школьников из Московской области. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.
    Свыше 200 ребят из Подмосковья стали финалистами Worldskills Russia

    Как уточнила Каклюгина, ребята будут демонстрировать свои умения в 155 компетенциях, среди которых 60 — для юниоров.

    Чемпионат WorldSkills Russia стартовал 6 сентября и завершится 21 сентября.

    «Впервые соревнования проходят в дистанционно-очном формате. Подмосковье активно участвует в чемпионатах „Молодые профессионалы“, мы расширяем количество площадок и увеличиваем число участников», — сказала министр образования Подмосковья.

    Свыше 200 ребят из Подмосковья стали финалистами Worldskills Russia | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Всего в финале чемпионата «Молодые профессионалы» будут соревноваться в 201 компетенции более 2800 участников из 83 регионов России, среди них около 1000 юниоров. Мероприятия чемпионата WorldSkills Russia проходят в рамках нацпроекта «Образование».

    В 2020 году

    Организаторами чемпионата в 2020 году выступают Минпросвещения РФ, «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), правительство Кузбасса и союз «Молодые профессионалы». Партнерами и спонсорами нацфинала стали свыше 50 крупнейших промышленных компаний.

    Новости SMI.FM