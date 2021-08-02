02 августа 2021, 20:16
Свыше 200 подъездов отремонтировали в Люберцах с начала года
В Люберцах с начала года отремонтировали 208 подъездов из 230 запланированных. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.
«В текущем году в округе обновили 208 подъездов из 230 запланированных в рамках программы губернатора Московской области. Сейчас в работе находятся 22 объекта», — сказал Ружицкий.
В течение 10 дней работы по ремонту всех подъездов будут завершены, уточнил глава округа.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтировали порядка четырех тысяч подъездов с начала года.