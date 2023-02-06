Подмосковье 06 февраля 2023, 17:13 Свыше 200 отделений молодежи «Движение первых» открылось в школах Подмосковья

Читать 360tv в

Объединение «Движение первых» открыло первичные отделения на базе 200 образовательных учреждений Подмосковья. Это школы, молодежные и семейные центры. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что первое отделение российского движения детей и молодежи заработало в декабре в семейном центре Сергиева Посада. Вступившие в его ряды принимают участие в проектах в сфере медиа, спорта, туризма, экологии и других.

Реклама

«Это отличная возможность найти единомышленников, развиваться и узнавать что-то новое. Принять участие в мероприятиях движения могут как школьники, так и студенты. Приглашаю всех желающих присоединиться!» — добавила она.

Реклама

Открытие первичных отделений движения началось в регионах России в декабре прошлого года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».