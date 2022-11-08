Свыше 200 опор ЛЭП установили в Одинцове | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 13:35 Свыше 200 опор ЛЭП установили в Одинцове

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Работы по повышению надежности электроснабжения провели в 81 населенном пункте Одинцова. Там проживают около 62 тысяч человек, рассказали в Минэнергетики Подмосковья.

Специалисты заменили свыше 27 километров проводов на современные и надежные, установили 248 опор линий электропередачи и обновили около 1,8 километра кабелей. У ЛЭП убрали кусты и сорняки.

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Благодаря проведенным работам электросети будут безопаснее и надежнее в грядущий осенне-зимний сезон.

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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.