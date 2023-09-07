Подмосковье 07 сентября 2023, 12:29 Свыше 200 опасных троп ликвидировали в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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С начала 2023 года в Московской области ликвидировали более 200 тропинок, которые вели к железной дороге. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Такие народные тропы устранили в 25 городских округах, в том числе в Балашихе, Богородском округе, Воскресенске, Долгопрудном, Жуковском, Истре, Клину и других. Больше всего несанкционированных подходов ликвидировали в Люберцах — 27 троп.

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«Для повышения безопасности в Подмосковье ведется активное строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов. Выкапывают специальные рвы и высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, а для борьбы с „зайцами“ наносят специальные красящие средства по краю платформ», — уточнили в ведомстве.

С начала года в Подмосковье зарегистрировали 120 смертельных случаев на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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