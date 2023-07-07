Подмосковье 07 июля 2023, 16:19 Свыше 200 объектов недвижимости за 1 рубль представили на инвестпортале Подмосковья Unsplash

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Подмосковный Мининвест запустил новый сервис для бизнеса — «Недвижимость за 1 рубль». На инвестиционном портале региона предприниматели могут найти помещения и здания в аренду по льготной ставке в один рубль.

Подобрать объект и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области. Там же есть возможность осмотреть недвижимость — для этого в карточке каждого помещения добавлена кнопка «Хочу посмотреть». Сервис позволяет записаться на осмотр предварительно выбранного объекта.

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Сегодня в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль» доступно около 230 объектов недвижимости, ознакомиться с которыми можно на инвестиционной карте Московской области.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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