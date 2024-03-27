Подмосковье 27 марта 2024, 09:50 Свыше 200 нарушений в содержании контейнерных площадок устранили в Подмосковье с начала марта АДМ Королев

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С начала марта в Подмосковье устранили 248 нарушений в содержании контейнерных площадок. Работы по уборке навалов мусора полностью завершили в 19 округах.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, в марте коммунальщики убрали 248 площадок. Так, в Одинцове работы провели на улицах Бирюзова, Баковская, Кутузовская и других.

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В ведомстве добавили, что в апреле также проведут масштабные работы по уборке в рамках месяца чистоты и благоустройства. На контейнерных площадках проведут уборку, а ограждения и баки промоют.

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