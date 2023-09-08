Подмосковье 08 сентября 2023, 13:32 Свыше 200 наблюдателей от Общественной палаты Подмосковья проследят за выборами в Одинцове Мария Петрова

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В Одинцове голосование проходит на 174 участках, и в каждом пункте за легитимностью процесса следят наблюдатели от Общественной палаты Подмосковья. Команда из 202 человек будет работать все три дня.

Александр Чичеров уже во второй раз работает наблюдателем на выборах. Недавно он вновь прошел обучение и обновил знания по избирательному праву.

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«На участках мы внимательно следим за соблюдением избирательного законодательства, стараемся не допускать нарушений. Я сегодня работаю в Одинцовской лингвистической гимназии, где располагаются три УИКа. На данный момент нарушений не зафиксировано», — отметил Чичеров.

«Основная задача наблюдателей — следить за прозрачностью и законностью выборов. Все наблюдатели нейтральны, руководствуются только конституцией России, законом об избирательном праве и золотым стандартом правил, который разработали в Общественной палате России», — рассказала председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа Марианна Кристалинская.

Сама Марианна в этом году голосовала дистанционно. Говорит, что хотелось на личном опыте протестировать новую систему.

Уже 214 287 человек приняли участие в дистанционном голосовании. Это около 48% от общего числа избирателей, подавших заявления на ДЭГ. Таковы данные на 12:08 по московскому времени.