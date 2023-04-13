Подмосковье 13 апреля 2023, 11:20 Свыше 200 мест Подмосковья представят на всероссийском голосовании по благоустройству министерство благоустройства

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Всероссийское голосование за объекты благоустройства начнется 15 апреля. В нем примут участие 248 общественных пространств Подмосковья, из которых выберут 56 для преображения в следующем году.

«Уже в эту субботу по всей стране стартует масштабное мероприятие в сфере благоустройства — третье всероссийское голосование за объекты городской среды. Это самый доступный и действенный способ привлечения населения к вопросам преображения своих городов», — сказал глава Минблагоустройства Михаил Хайкин.

Голосование продлится до 31 мая. Выбрать понравившийся объект смогут все жители Подмосковья старше 14 лет. Также желающие смогут стать волонтерами и помочь в организации мероприятия, рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

«В этот раз у нас зарегистрировано более 1800 добровольцев. Хочу сказать им спасибо за вовлеченность и активность в таком важном и большом проекте. Но напомню, что регистрация будет открыта и дальше — до конца мая, пока длится всероссийский конкурс», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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