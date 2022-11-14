Подмосковье 14 ноября 2022, 11:35 Свыше 200 машин обработали дороги Подмосковья ото льда за ночь

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Из-за небольшого снега и гололедицы минувшей ночью на дороги Подмосковья вышли более 200 единиц спецтехники. Они обработали противогололедными материалами свыше 1,3 километра на опасных участках, рассказали в Минтрансе региона.

Обработку провели на съездах, мостах, путепроводах, эстакадах и крутых поворотах, рассказал глава министерства Алексей Гержик.

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«тмечу, что в связи с неустойчивой погодой идёт круглосуточный мониторинг дорожной обстановки и взаимодействие с экстренными службами, чтобы оперативно среагировать в случае возникновения гололедицы и обеспечить безопасное движение транспорта», — добавил он.

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Температура в Подмосковье 14 ноября не будет превышать одного градуса. Осадки не ожидаются, но на дорогах возможна гололедица. Автомобилистов призывают не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим и ПДД.

Зимой дороги Подмосковья будут чистить и обрабатывать более 4,4 тысячи единиц техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность реконструкции автовокзала в Бронницах. На нем появятся крытый перрон, рестораны и магазины.

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