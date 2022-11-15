15 ноября 2022, 11:45
Свыше 200 коммунальных неполадок устранили в Подмосковье за неделю
Число технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения снизилось в Подмосковье на 1% за неделю. За это время было устранено 201 нарушение, сообщили в МинЖКХ региона.
За неделю в регионе зафиксировали около 200 технологических нарушений. Для их устранения специалисты аварийно-восстановительной службы совершили 28 выездов. Большинство сбоев было связано с электричеством, это 102 нарушения. Еще 44 — с отоплением, 29 — с горячей и 20 — с холодной водой.
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Всего с начала года АВС совершила 4884 выезда для устранения неполадок.
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Ранее зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву, что свыше трех тысяч предпринимателей Подмосковья получили поддержку с начала года. Благодаря этому в регионе создадут еще 15 тысяч рабочих мест.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Коммунальные аварии
Ремонтные работы
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