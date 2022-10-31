Свыше 200 коммунальных нарушений устранили в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 17:05 Свыше 200 коммунальных нарушений устранили в Подмосковье за неделю

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Количество нарушений на коммунальных объектах в Подмосковье остается на прежнем уровне. За неделю службы зафиксировали 219 сбоев, 217 из которых оперативно устранили. Еще два остаются на контроле, сообщили в МинЖКХ региона.

Чтобы устранить сбои, рабочие совершили 51 выезд. Из 219 нарушений 29 были связаны с подачей холодной и 44 — горячей воды. Еще 48 относились к отоплению и 97 — к электричеству.

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С начала года специалисты аварийно-восстановительной службы совершили 4802 выезда.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что справляться с задачами по капитальному ремонту многоэтажек в Московской области помогает комплексный подход. По его словам, это позволяет менять не только кровлю или коммуникации внутри, но и фасады.