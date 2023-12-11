Подмосковье 11 декабря 2023, 14:47 Свыше 200 коммунальных машин вышли на уборку снега в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Более 200 снегоуборочных машин и около тысячи дворников устраняют последствия непогоды в Химках. Глава округа Дмитрий Волошин проверил качество уборки снега на улицах Марии Рубцовой и Родионова.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Специализированную технику в этом году обновили, также заготовили около двух тысяч тонн противогололедной смеси. В округе постоянно дежурят комбинированные дорожные машины, фронтальные погрузчики, тракторы и средства малой механизации.

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«Самое важное для нас, чтобы снегоуборочная техника своевременно выезжала на улицы города. В 5 часов утра на линии находятся более 200 единиц техники, во дворах многоквартирных домов работают 800 дворников. Также еще 200 человек убирают автомобильные дороги и дороги общего пользования», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он добавил, что комфорт жителей является приоритетом.

Ранее качество уборки снега проверили на улицах Пролетарской и Маяковского. Глава округа поручил сотрудникам «Объединенного городского хозяйства» обратить внимание на качество уборки в тех местах, на которые жалуются жители округа.

«Ситуация по уборке снега выравнивается. Сегодня на линию вышла дополнительная техника. Самые проблемные участки — это дворовые территории, потому что там высокая степень запаркованности. На данный момент поставили задачу по оперативному вывозу собранного снега», — отметил заместитель главы по вопросам благоустройства Николай Батышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении штата коммунальщиков в регионе.

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