Подмосковье 25 марта 2024, 16:27 Свыше 200 картин представят на выставке «Величие: страна и люди» в Химках Медиасток.рф

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Новая выставка картин откроется в химкинском музейно-выставочном комплексе «Артишок» 3 апреля. Проект раскрое тему достижений России в науке, искусстве, культуре и других областях человеческой деятельности.

Свыше 200 работ Союза художников Подмосковья представят на выставке в Химках. Современные авторы раскроют темы науки, технологий, культуры и искусства, продемонстрируют преемственность поколений. Выставка будет работать до 26 мая.

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Ранее в музейно-выставочном комплексе «Артишок» уже прошла выставка преподавателей Центральной детской школы искусств «Образы Родины». Посетители увидели пейзажи и натюрморты, отображающие красоту природы России. Работу вернисажа смогли оценить более 500 человек.

Жители Подмосковья продолжают выбирать места для будущего благоустройства на всероссийском голосовании. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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