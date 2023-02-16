16 февраля 2023, 10:25
Свыше 200 кардиостимуляторов обновили в больнице в Егорьевске за три года
Особый вид операции по замене кардиостимуляторов выполняется в сосудистом центре Егорьевской ЦРБ с 2020 года. Этим видом медицинской помощи воспользовались уже больше 200 человек.
В среду, 15 февраля, в сосудистое отделение больницы был госпитализирован еще один пациент с истощенной батареей кардиостимулятора, который был имплантирован в 2013 году. Самочувствие и жизненные показатели мужчины были в норме, но внезапно его состояние ухудшилось. В Егорьевской ЦРБ приняли решение незамедлительно оперировать и заменить устаревший кардиостимулятор на новый. Вмешательство прошло успешно и достаточно быстро.Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшие дни его выпишут домой.
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Врачи из Егорьевской ЦРБ напомнили, что жители могут получить современную кардиохирургическую помощь в полном объеме в сосудистом центре больницы.
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