Подмосковье 16 февраля 2023, 10:25 Свыше 200 кардиостимуляторов обновили в больнице в Егорьевске за три года

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Особый вид операции по замене кардиостимуляторов выполняется в сосудистом центре Егорьевской ЦРБ с 2020 года. Этим видом медицинской помощи воспользовались уже больше 200 человек.

В среду, 15 февраля, в сосудистое отделение больницы был госпитализирован еще один пациент с истощенной батареей кардиостимулятора, который был имплантирован в 2013 году. Самочувствие и жизненные показатели мужчины были в норме, но внезапно его состояние ухудшилось. В Егорьевской ЦРБ приняли решение незамедлительно оперировать и заменить устаревший кардиостимулятор на новый. Вмешательство прошло успешно и достаточно быстро.

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Врачи из Егорьевской ЦРБ напомнили, что жители могут получить современную кардиохирургическую помощь в полном объеме в сосудистом центре больницы.

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