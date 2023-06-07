Подмосковье 07 июня 2023, 09:52 Свыше 200 юных футболистов выступили на фестивале «Большие звезды светят малым» в Одинцове

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Летний спортивный сезон стартовал в Подмосковье с массовых забегов, велопрогулок и чемпионатов. Одно из знаковых событий состоялось в начале июня в Одинцове — здесь прошел фестиваль «Большие звезды светят малым», на котором выступили около 200 юных футболистов в составе 16 команд.

Физкультура — для всех. В Московской области стартовал летний спортивный сезон. Жителям подготовили активности на любой вкус и возраст. Не забыли о старшем поколении и людях с ограниченными возможностями здоровья — в насыщенном расписании для них запланировано множество событий.

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«Московская область — регион спортивный. Для нас очень важно, особенно в летние каникулы, уделять внимание тому, что востребовано у детей, подростков и взрослых — спортивным мероприятиям. Мы видим большой интерес к этому», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Одинцовский округ — один из самых активных в плане спорта. Здесь регулярно проходят соревнования, конкурсы и игры. На днях завершился фестиваль «Большие звезды светят малым» в дивизионе Юрия Гаврилова. 16 футбольных команд с игроками 2014 года рождения соревновались на поле легендарного стадиона «Спартак». По итогам турнира победила команда из Власихи — ребята получили путевку в финал, который пройдет в Анапе этой осенью.

А пока юные футболисты ждут своего звездного часа, им будет чем заняться летом в Подмосковье. Ведь для местных жителей здесь запланировано около двух тысяч спортивных мероприятий. К 30 сентября принять участие в них смогут почти два миллиона человек.