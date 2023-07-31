31 июля 2023, 17:52
Свыше 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в августе
Около 200 ярмарок проведут в Подмосковье в августе. Некоторые из них будут посвящены Дню физкультурника, Дню арбуза и Дню рождения тельняшки.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, большинство ярмарок проведут в Зарайске, Красногорске, Щелкове, Волоколамске и Воскресенске. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, за месяц планируют провести 191 мероприятие.
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«На мероприятиях будет представлена региональная фермерская продукция как местных товаропроизводителей, так и производителей из других регионов страны», — сказал он.
Полный список мероприятий можно найти на официальном сайте министерства по ссылке.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Ярмарки
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