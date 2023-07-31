Подмосковье 31 июля 2023, 17:52 Свыше 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в августе Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Около 200 ярмарок проведут в Подмосковье в августе. Некоторые из них будут посвящены Дню физкультурника, Дню арбуза и Дню рождения тельняшки.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, большинство ярмарок проведут в Зарайске, Красногорске, Щелкове, Волоколамске и Воскресенске. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, за месяц планируют провести 191 мероприятие.

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«На мероприятиях будет представлена региональная фермерская продукция как местных товаропроизводителей, так и производителей из других регионов страны», — сказал он.

Полный список мероприятий можно найти на официальном сайте министерства по ссылке.

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