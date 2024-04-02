Подмосковье 02 апреля 2024, 15:06 Свыше 200 фонтанов запустят в Подмосковье 27 апреля Министерство благоустройства Московской области

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Сезон работы фонанов откроют в Подмосковье 27 апреля. В этот день в регионе запустят 241 объект, рассказал глава министерства благоустройства Михаил Хайкин.

Перед запуском фонтанов специалисты проведут регулировку высоты струй и проверят работу инженерных систем. Это необходимо для обеспечения безопасной работы.

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Кроме того, территорию вокруг фонтанов благоустроят для комфортного отдыха жителей.

Тстовые испытания проведут до 23 апреля.

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