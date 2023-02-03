Подмосковье 03 февраля 2023, 14:44 Свыше 200 детей записались на занятия для слепоглухих в Сергиевом Посаде

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Семейный центр имени Мещерякова проводит занятия для слепоглухих детей в Сергиевом Посаде. Их посещают более 200 ребят. Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

«На первоначальном этапе работы с детьми все они проходят курс сенсорного развития — познание окружающего мира через обоняние. В настоящий момент такой курс проходят 80 детей», — сказала глава министерства Людмила Болатаева.

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В центре проводят курсы по развитию тактильной чувствительности, слухового восприятия, коррекции двигательной сферы и постановке речи. С детьми также занимаются педагоги-психологи — они учат ребят общаться в коллективе и со взрослыми. Также для них проходит курс социально-бытовой ориентировки.

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Для детей обустроили учебные корпуса, мастерские, общежития и хозяйственный двор.

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