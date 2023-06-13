Подмосковье 13 июня 2023, 14:28 Свыше 200 человек стали участниками литературного фестиваля в Химках

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Литературный фестиваль «Молодой Пушкин» и форум Союза писателей России провели в Химках. Участие в мероприятиях приняли более 200 человек из 55 регионов страны.

Фестиваль прошел на площадке Московского государственного института культуры и был приурочен к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Вместе с писателями участие в лекциях и семинарах приняли студенты и старшеклассники.

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«Фестиваль рассчитан на выход лучших писателей России к молодому читателю, вовлечение студентов и старших школьников в фестивальное движение. <…> Мы хотим показать, что в России есть настоящая литература и она интересна молодому читателю», — рассказал руководитель фестиваля Андрей Тимофеев.

На фестивале представили подкаст «Писатель и война», посвященный прозаику Дмитрию Филиппову, который сейчас находится в зоне СВО. Также презентовали сборник «Возвращение домой. Молодые писатели Новороссии», выпущенный издательством «Вече» и Советом молодых литераторов.

«Мы уверены, что „Молодой Пушкин“ станет частью ежегодного литературного форума Союза писателей России „В Химках“, который проводится на базе кафедры журналистики Московского государственного института культуры», — сказала исполняющая обязанности ректора МГИК Екатерина Кудрина.

Фестиваль уже 6-й раз проводится в Химках в рамках федерального проекта «Творческие люди» и нацпроекта «Культура».

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