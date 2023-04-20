Подмосковье 20 апреля 2023, 15:28 Свыше 200 человек приняли участие в земельных торгах в Подмосковье за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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За неделю в Подмосковье состоялось 79 земельно-имущественных торгов. В них приняли участие 227 человек.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике региона, среднее количество претендентов составило четыре на один лот. Самым популярным объектом стал участок под строительство жилого дома в Пушкино. В ходе аукциона его стартовая цена выросла с 653 тысяч до восьми миллионов рублей в год. На него претендовали девять участников.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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