Подмосковье 14 июля 2023, 11:32 Свыше 200 человек приняли участие в спортивном турслете в Воскресенске Телеканал «360»

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Турслет «Вертикаль» прошел в Воскресенске. Участие в нем приняли более 200 человек в составе 13 команд.

Турслет «Вертикаль» проходит в Воскресенске уже 7-й раз. С каждым годом количество участников растет, а программа становится интереснее.

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«В этом году мы взяли тематику „Союзмультфильм“. Это добрые мультики наши, на которых выросли мы и растут наши дети», — рассказала организатор Ольга Якимова.

Команды соревнуются в стрельбе из лука, настольном теннисе, сборке и разборке оружия, сплавляются по реке, разводят костры и устанавливают палатки. Кроме этого, здесь оценивают и творческую составляющую — визитку команды и оформление лагеря.

Известные всему Воскресенску «Барановские бабушки» приехали на слет вместе с внуками, которые живут с ними в одном лагере, но соревнуются отдельно. Четыре дня участники турслета «Вертикаль» живут на природе, общаются, отдыхают от гаджетов и домашних дел.

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