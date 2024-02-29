29 февраля 2024, 15:31
Свыше 200 частных домов в поселке Снегири подключили к новой электрической подстанции
Министерство энергетики Московской области активно реализует программу по повышению надежности электроснабжения потребителей. В ее рамках специалисты компании «Мособлэнерго» установили новую трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА на улице Полевой в поселке Снегири под Истрой.
Новая подстанция заменила устаревшую ТП-98 и смогла удовлетворить увеличившееся количество потребителей. Всего в 2024 году в Истре «Мособлэнерго» построит три подстанции, заменит 6,2 километра провода ЛЭП и отремонтирует оборудование пяти трансформаторных подстанций. После завершения работ качество электроснабжения улучшится для пяти тысяч человек в разных населенных пунктах.
Реклама
Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья также предусматривает замену проводов ЛЭП и ремонт оборудования на нескольких трансформаторных подстанциях.
Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что программа реализуется четвертый год.
«Это позволило нам улучшить качество электроснабжения на 20%. Мы постоянно расширяем географию программы, с этим сравнивая прошлогодние и текущие показатели», — указал Евгений Хромушин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Истра
Реклама
Реклама