Подмосковье 26 февраля 2024, 14:14 Свыше 20 железнодорожных переходов построят в Подмосковье в 2024 году Unsplash

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Строительство переходов через железнодорожные пути продолжится в Московской области в 2024 году. Так, новые объекты появятся в Серпухове, Лобне, Люберцах, Одинцове и других округах.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в 2023 году президент России подписал закон об увеличении штрафов за переход ж/д путей в неположенном месте. Чтобы минимизировать риски травматизма на железной дороге, важно обеспечить комфортную инфраструктуру, чтобы людям было удобно и безопасно переходить пути.

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Спикер подчеркнул, что в Подмосковье строят как одноуровневые, так и разноуровневые пешеходные переходы. Так, в 2024 году в Московской области начнут обустраивать 15 одноуровневых переходов и шесть разноуровневых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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