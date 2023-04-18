Подмосковье 18 апреля 2023, 17:53 Свыше 20 земельных участков Талдома выставили на торги Комитет по конкурентной политике Московской области

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Еще более 20 участков выставили на торги в Талдоме под строительство домов. Их разместили на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, один из участков площадью пять соток находится в деревне Ахтимнеево. Его начальная цена — 15,5 тысячи рублей в год. В пешей доступности находится остановка общественного транспорта и пруд. Прием заявок продлится до 16 мая, а торги пройдут 18 мая.

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Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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