Свыше 20 врачей за два года удалось привлечь в Протвинскую горбольницу

Специалистов в учреждение здравоохранения привлекают в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2014–2020 годы. Заведующая поликлиникой для взрослых Светлана Рогозина сделала особый акцент на том, что за последние два года удалось привлечь больше врачей, чем это было сделано за последние 15 лет работы больницы.

«Только за прошлый год мы пригласили и приняли на работу 15 новых докторов. В этом году, хотя он еще не закончился, уже привлекли восемь новых докторов с хорошей подготовкой», — рассказала Светлана Рогозина.

По словам заведующей поликлиникой для взрослых, работать приходят молодые кадры. «Ранее у нас работали единицы молодых специалистов, в основном — пенсионеры. Среднего возраста практически не было. Возрастной разрыв, особенно среди врачей, составлял более 30 лет. Сейчас эту ситуацию мы выправляем», — пояснила Светлана Рогозина.

С начала сентября 2019 года в городскую больницу наукограда пришли работать пять новых докторов: два терапевта, рентгенолог, врач-оториноларинголог и онколог. Кроме этого, три новых врача приняты в стоматологическую службу.

В ближайшее время ожидается выход на работу двух новых врачей-педиатров — их нехватку остро ощущали в последнее время протвинские мамы с маленькими детьми.

Несмотря на то, что в сфере привлечения медицинских специалистов в городском округе наметилась положительная тенденция, некоторых врачей в Протвине по-прежнему все еще не хватает.

«Сейчас стоит острый вопрос с окулистами: из трех ставок, которые у нас имеются, в наличии всего один доктор, который совмещает работу и в педиатрии, и во взрослой поликлинике. Поэтому, конечно, здесь ситуация сложная, — поделилась заведующая поликлиникой для взрослых Светлана Рогозина. — В октябре ожидаем приезд окулиста, но это все равно проблему не закроет, поэтому поиск продолжается. Также у нас потребность в травматологе и в сотрудниках лаборантской службы: нужны врачи-лаборанты и лаборанты со средним образованием».

Протвинская городская больница ведет активную работу по привлечению врачей. Требуемые вакансии регулярно размещаются на сайтах поиска работы. Кроме того, учреждение здравоохранения приглашает на работу выпускников медицинских вузов, делая акцент на заканчивающих ординатуру.

Большую поддержку в вопросе привлечения медицинских кадров оказывает администрация города — из резервного муниципального фонда нуждающимся врачам выделяются, по мере возможности, служебные квартиры и комнаты.

«В этом вопросе администрация нам очень помогает. Жилье — немаловажный момент», — констатирует Светлана Рогозина. По ее словам, в этом году запланировано выделение трех квартир для привлеченных специалистов, и решается вопрос по выделению двух квартир для медицинских семей.