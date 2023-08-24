Подмосковье 24 августа 2023, 15:40 Свыше 20 вокалистов выступили на областном конкурсе «Голос Подмосковья» в Ногинске Телеканал «360»

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Областной конкурс «Голос Подмосковья» прошел в районом доме культуры в Ногинске. Среди финалистов — 21 вокалист. Все они — участники клуба «Активное долголетие» из 15 округов региона.

Всего на конкурс подали более 60 заявок.

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«Произошел достаточно серьезный отбор на финальную часть этого конкурса. Они представили свое видение, отношение к русской народной песне, к музыкальному творчеству, к нашей истории, родному Подмосковью, к России», — рассказал член жюри конкурса «Голос Подмосковья» Олег Карцов.

Лидия Котлякова и Наталья Блинова представляли на конкурсе Богородский городской округ. Они солистки коллектива «Поющие сердца» из центра культуры «Глухово». В их репертуаре лирические композиции Майи Кристалинской, Валентины Толкуновой и Анны Герман.

«Я с музыкальной школы пою. На производстве руководители поручили проводить мероприятия, и я организовывала даже хор на своем предприятии, — рассказала участница конкурса Наталья Блинова.

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Победителем конкурса «Голос Подмосковья» стал Сергей Козлов из Солнечногорска. Он исполнил песню Павла Аедоницкого «Нет земли родней!».

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Напомним, программа «Активное долголетие» реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В своем обращении к жителям глава региона подчеркнул, что внимание к старшему поколению должно быть одним из основных направлений работы во всех округах.

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