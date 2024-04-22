Подмосковье 22 апреля 2024, 22:08 Свыше 20 видов досуга подготовили для пенсионеров в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Для участников клуба «Активное долголетие» из Химок подготовили свыше 20 различных активностей. Например, пенсионеры могут поиграть в бадминтон или съездить на познавательную экскурсию.

Перечень мероприятий опубликован на сайте «Активного долголетия». Чтобы записаться, необходимо выбрать вид досуга, подходящую дату, время, ввести свои данные и отправить заявку.

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«Творчество, спорт, компьютерная грамотность, литературное мастерство, иностранные языки, история и искусство — все это доступно для участников клуба. В том числе, для долголетов проводятся различные тематические лекции и семинары. Занятия проходят на ежедневной основе», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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