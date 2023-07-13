Подмосковье 13 июля 2023, 16:52 Свыше 20 учеников школ искусств в Подмосковье стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России» Всероссийский конкурс «Молодые дарования России»

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Итоги всероссийского конкурса «Молодые дарования России» подвели. Его призерами стали 26 представители Подмосковья. Это 16 студентов колледжей и 10 учащихся детских школ искусств.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, лауреатами стали семь студентов Московского губернского колледжа искусств, шесть — областного базового музыкального колледжа имени Скрябина, два — первого московского областного колледжа и один — московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева.

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Кроме того, жюри отметило учащихся ДШИ № 1 имени Свиридова в Балашихе, Детской музыкальной школы в Дубне, Детской хоровой школы «Подлипки» имени Толочкова в Королеве, Детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» в Красногорске, Детской хореографической школы имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске, Пушкинской детской школы искусств, Центральной детской школы искусств и Детской школы искусств имени Верстовского в Химках, Детской музыкальной школы и Детской художественной школы имени Лаврентьевой в Электростали.

В конкурсе принимали участие студенты в возрасте от 13 до 19 лет, которые показали высокие результаты в обучении.

Мероприятие направлено на сохранение развития системы художественно образования в России и поддержку учащихся детских школ искусств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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