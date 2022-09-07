Свыше 20 тысяч жителей Подмосковья проверили газовые счетчики с начала года | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 16:07 (обновлено: 07 сентября 2022, 17:15) Поделиться Telegram

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Viber Свыше 20 тысяч жителей Подмосковья проверили газовые счетчики с начала года

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Газовики проверили счетчики более чем у 20 тысяч жителей Подмосковья с начала года. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

Проверки счетчиков необходимо делать регулярно — их периодичность прописана в техническом паспорте устройства. Из-за неисправностей объем потребляемого газа может рассчитываться неверно.

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В ведомстве напомнили, что подать заявку на проверку можно на сайте «Мособлгаза» или по телефону горячей линии 8 800 200-24-09.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал города Подмосковья — аутсайдеры по проверкам газовой безопасности и поручил усилить проверки в квартирах.

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