Подмосковье 14 апреля 2023, 14:01 Свыше 20 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за места для обновления уличного освещения

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Голосование за выбор объектов по строительству систем освещения в 2024–2027 годах продлится в Подмосковье до 1 мая. В нем уже приняли участие свыше 20 тысяч человек.

Как напомнили в министерстве благоустройства, жители могут оставить свои голоса на портале «Добродел», По словам главы ведомства Михаила Хайкина, это хороший портал обратной связи, который помогает учитывать все пожелания людей.

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«Мы ждем активного участия жителей в этом голосовании. Нам важно знать их мнение, чтобы понимать, работа над какими объектами должна быть в приоритете. На сегодняшний день на портале „Добродел“ оставили свои голоса уже более 20 тысяч человек. Кроме того, они написали свыше 21 тысячи комментариев», — сказал он.

Чтобы оставить свой голос, жители должны авторизоваться через «Госуслуги» и выбрать нужны объект на карте.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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