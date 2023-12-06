Подмосковье 06 декабря 2023, 17:56 Свыше 20 тысяч тонн удобрений закупили в Подмосковье для весенних полевых работ в 2024 году Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковье продолжает закупать удобрения для весенних посадок на 2024 год. Сейчас обеспеченность сельхозпредприятий региона составляет 23,7%.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, во время осенних полевых работ использовали 12,3 тысячи тонн удобрений. С их помощью в почву поступают питательные элементы, что позволяет увеличить урожайность.

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«В Московской области продолжается закупка минеральных удобрений для проведения весенних полевых работ в 2024 году. На данный момент уже приобретено 21,4 тысячи тонн, законтрактовано - 1,8 тысяч тонн», - сказал он.

Больше всего удобрений минувшей осенью использовали в Сергиевом Посаде, Раменском, Серебряных Прудах, Зарайске, Клину и Ступине.

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