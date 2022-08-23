Свыше 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье

Телемедицинский центр продолжает работу в Подмосковье. Его специалисты провели свыше 20 тысяч консультаций для жителей региона. Об этом сообщила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

На онлайн-приеме могут оформить электронный рецепт, скорректировать лечение или получить направление на обследование. Зампред отметила, что такой формат очень удобен, ведь пациентам не нужно посещать поликлинику лично. Записаться на консультацию можно по месту прикрепления.

«Всего в регионе проведено уже более 20 тысячи таких консультаций и оформлено почти восемь тысяч электронных рецептов на льготные лекарства», — добавила Светлана Стригункова.

Записаться на консультацию также можно через «Госуслуги», портал gostelemed.ru или по телефону 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новое оборудование в поликлиниках Подмосковья помогло значительно снизить время ожидания в очереди на обследования.