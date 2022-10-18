Свыше 20 тысяч счетчиков электричества установили в домах Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 16:00 Свыше 20 тысяч счетчиков электричества установили в домах Подмосковья с начала года

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«Мособлэнерго» установило свыше 20 тысяч счетчиков электричества в домах жителей Подмосковья в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше всего приборов учета поставили в Раменском, Коломне и Павловском Посаде. Как рассказал глава Минэнергетики региона Александр Самарин, бесплатную замену счетчика в частных домах проводят сетевые организации по истечению срока эксплуатации или при выходе из строя. В многоквартирных домах эту работу проводят организации-гарантирующие поставщики, с которым собственники заключили договор.

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Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.

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