30 января 2024, 10:27
Свыше 20 тысяч подростков трудоустроились в Подмосковье в 2023 году
Центр занятости населения Подмосковья помог найти временную работу свыше 20 тысячам подростков за год. Об итогах работы по этому направлению рассказали в Мособлдуме.
«В 2023 году трудоустроено 20,1 тысячи подростков, больше половины из них — 12 551 человек — работали в период летних каникул. Средняя зарплата молодых людей составила 18,2 тысячи рублей, что на 2,2 тысячи рублей больше, чем в 2022-м. Дополнительно к зарплате каждому выделяли по 2 250 рублей в месяц из бюджета региона», — сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
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Чаще всего подростки устраивались подсобными рабочими, озеленителями, дворниками и другими работниками по благоустройству.
Услугу по временному трудоустройству подростков можно получить на сайте «Работа России». Там же есть информация об актуальных вакансиях — на сегодняшний день несовершеннолетним доступно порядка двух тысяч предложений.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Работа
Мособлдума
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