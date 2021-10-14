Свыше 20 тысяч пластиковых бутылок собрали экопункты в школах Подмосковья с момента запуска проекта

Экопункты в подмосковных школах собрали более 20 тысяч пластиковых бутылок и почти 7 тысяч алюминиевых банок, сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Экопункты начали появляться в Подмосковье с весны 2021 года. Первый аппарат был установлен в Доме правительства Московской области, за ним последовали пункты в школах, супермаркетах, торговых центрах и общественных местах.

Министр уточнил, что экопункты, расположенные в школах Московской области, собрали 20415 пластиковых бутылок и 6810 алюминиевых банок. Собранное вторичное сырье направляют на переработку.

В 2021 году реализуется первый пилотный этап программы, в ходе которого планируется установить 900 экопунктов. Всего до 2024 года в Подмосковье их число достигнет 5 тысяч.

Всего жители Московской области за этот год сдали в экопункты 1,7 миллиона пластиковых бутылок и алюминиевых банок.