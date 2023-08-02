Подмосковье 02 августа 2023, 16:42 Свыше 20 тысяч детей из многодетных семей Подмосковья получат новую выплату в августе РИА «Новости»

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Около 20 тысяч многодетных семей Подмосковья получат социальную выплату в размере 7 тысяч рублей в августе, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. На эти цели выделили 140 миллионов рублей.

Спикер регионального парламента отметил, что закон об установлении новой ежегодной выплаты для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума приняли в июне.

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«Новая мера поддержки предусмотрена на каждого ребенка в многодетной семье в период, пока он учится в школе. В августе выплата будет предоставлена для 20 тысяч детей. На эти цели из бюджета области предусмотрено 140 миллионов рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.

Также он добавил, что согласно региональному законодательству многодетные семьи имеют право на получение выплаты на школьную форму в размере трех тысяч рублей вне зависимости от уровня дохода.

Ранее о повышении выплат для многодетных семей с низким доходом в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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