Подмосковье 16 июля 2023, 09:00 Свыше 20 тысяч человек прокатились на новом колесе обозрения в Химках Глава Химок Волошин рассказал, что новое колесо обозрения популярно у жителей округа Пресс-служба администрации города или района

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Новое колесо обозрения установили в парке Толстого в Химках ко Дню защиты детей. На аттракционе уже прокатились более 20 тысяч жителей и гостей города. Глава городского округа Дмитрий Волошин рассказал, что каждый день свыше 500 человек совершают «прогулки над городом».

«Новое колесо обозрения пользуется популярностью у жителей и гостей округа. <…> С высоты 50 метров можно увидеть Старые и Новые Химки, микрорайон Левобережный, канал имени Москвы и даже Останкинскую телебашню», — сказал он.

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Волошин добавил, что аттракцион установили по просьбе химчан. Один оборот колеса длится 16 минут. Одновременно аттракцион вмещает 144 человека в 24 кабинках, оборудованных системами кондиционирования и отопления.

Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района

Это по праву одна из самых высоких каруселей в Подмосковье. Перед запуском ее тщательно проверили, провели все необходимые испытания. Работает колесо ежедневно с 10:00 до 22:00.

Свыше трех миллионов человек посетили парки Химок с начала года. Парк имени Толстого, «Экоберег» и сквер имени Марии Рубцовой стали лидерами по посещаемости. Они пользуются большим спросом как у жителей, так и у гостей региона.