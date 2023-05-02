Подмосковье 02 мая 2023, 12:15 Свыше 20 тысяч человек посетили программы к открытию теплого сезона в парках Подмосковья Министерство культуры и туризма Московской области

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Открытие теплого сезона прошло в 70 парках Подмосковья 1 мая. Мероприятия посетили более 20 тысяч человек.

В этот день для жителей организовали арт-пространства, выставки фотографий и творческих поделок, мастер-классы и спортивные соревнования. Также они побывали на интерактивных театрализованных представлениях, поиграть в настольные игры, посетили творческие пространства и анимационные программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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