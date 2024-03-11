Подмосковье 11 марта 2024, 13:42 Свыше 20 тысяч человек посетили программы к 8 Марта в парках Подмосковья в выходные Пресс-служба Минкульттуризма МО

Читать 360tv в

Мероприятия в честь 8 Марта прошли в 85 парках Подмосковья в выходные. Их посетили более 20 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в парках провели конкурсы, концерты, выставки и ярмарки. Гости посетили мастер-классы по рисованию, созданию восковых свечей, флористике и многое другое. Волонтеры подарили женщинам цветы и поздравительные открытки.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».