Подмосковье 29 мая 2023, 15:00 Свыше 20 тысяч человек посетили праздник «Нетипичные парки» в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Праздник «Нетипичные парки» прошел в Подмосковье на 60 площадках. На нем прошли квесты, викторины игры и другие мероприятия. Его посетили более 20 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры и туризма Подмосковья, на празднике выступили музыкальные коллективы, прошли квесты, викторины, выступления любителей экстремальных видов спорта и другие мероприятия для детей и взрослых. В парках прошли музыкальные и литературные программы, выставки и творческие мастерские.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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