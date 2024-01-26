Подмосковье 26 января 2024, 14:44 Свыше 20 тысяч человек посетили лыжные трассы в Химках с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Этой зимой лыжные трассы Химкок посетили около 20 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Всего в городском округе насчитывается 25 лыжных трасс. С декабря прошлого года в Химках прошли 15 соревнований. В них приняли участие 1810 человек.

В Химках функционируют две профессиональные лыжные трассы. Одна в спортивном комплексе «Планерная», вторая — на лыжном стадионе «Снежинка». На территории спортивного комплекса расположены две дистанции протяженностью 5 и 10 километров. На территории стадиона для спортсменов оборудованы семь освещенных дистанций протяженностью от 500 метров до 5 километров. За прошедшую неделю на обеих трассах побывало более трех тысяч человек.

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Горнолыжная база «Родина» также пользуется большим спросом. Для катаний там оборудованы четыре трассы различной сложности. На ней имеются теплые раздевалки, пункт проката, бугельный подъемник, музыкальное сопровождение и магазин. При необходимости гости могут воспользоваться прокатом лыжного инвентаря.

«Сегодня физическая культура и спорт являются одним из стратегических направлений государственной и региональной политики. В Химках существует множество возможностей заниматься лыжами. Как на стадионах, так в парках и даже на дворовых площадках. Совет депутатов работает над тем, чтобы спортивная инфраструктура развивалась во всем городе», — сказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Всего в Подмосковье на территории парков и лесопарков функционирует 52 лыжные трассы. Только за прошлую неделю лыжные трассы региона посетили свыше восьми тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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