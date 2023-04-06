Подмосковье 06 апреля 2023, 16:19 Свыше 20 тонн гуманитарной помощи доставили из Одинцова в Донбасс

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Очередная партия гуманитарной помощи приехала из Одинцова в Донбасс. Волонтеры округа отправили свыше 20 тонн груза.

Руководитель пункта гуманитарной помощи Екатерина Скорикова из Одинцова встретила машины с посылками в Донбассе. Она уже больше недели находится в зоне СВО — вместе с другими волонтерами развозит рации, медикаменты и продукты питания для бойцов. Вместе с необходимыми вещами военнослужащие получают детские рисунки, письма от школьников и студентов с добрыми пожеланиями.

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Волонтеры из Одинцова уже начали собирать новую партию посылок для бойцов СВО. Екатерина в скором времени вернется за ней, после чего вновь отправится в Донбасс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отправке четырех мобильных офисов МФЦ в ДНР.

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