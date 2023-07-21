Подмосковье 21 июля 2023, 08:31 Свыше 20 тонн гуманитарной помощи для участников СВО собрали в Лобне с сентября пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Волонтеры и жители Лобни собирают гуманитарную помощь для участников СВО и их семей. Свыше 22 тонн грузов отправили из округа в зону спецоперации с 30 сентября 2022 года.

Молодогвардейцы и участники движения «Волонтеры Подмосковья» занимаются организацией сбора, сортировкой и отправкой груза.

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Сегодня в Лобне работают два пункта оперативной помощи бойцам СВО и их семьям. Один из них находится в штабе «Единой России» на Мирной улице, а второй — в Центре детских и молодежных инициатив «Шанс» на Физкультурной улице.

Вопросы оказания социальной поддержки военнослужащим и членам их семей находятся под контролем главы городского округа Лобня Игоря Демешко. Среди мер поддержки — льготное питание в школах, бесплатное посещение кружков, устройство без очереди в детский сад и школу детей участников СВО. Кроме того, с начала года 62 семьи получили из городского бюджета материальные выплаты, а еще 10 — юридическую и психологическую помощь специалистов.

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