Подмосковье 11 августа 2023, 15:13 Свыше 20 студентов МГСУ пройдут практику в стройнадзоре Подмосковья в этом году Главгосстройнадзор МО

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В этом году 24 студента второго и третьего курсов Московского государственного строительного университета пройдут производственную практику в Главгосстройнадзоре Подмосковья. За последние четыре года с ведомством познакомились более 100 учащихся вуза.

В подмосковном стройнадзоре проходят практику студенты, которые обучаются по направлениям: «Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство», «Наземные транспортно-технологические средства» и другим.

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Они знакомятся с работой ведомства на всех этапах. Также их знакомят с мобильным приложением «Подмосковные стройки» и учат фото-и видеофиксации нарушений.

«Сотрудники ведомства знакомят практикантов с правоприменительной практикой строительного надзора, разбирают процесс рассмотрения административных дел», — уточнили в ведомстве.

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