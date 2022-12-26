Подмосковье 26 декабря 2022, 12:26 Свыше 20 проектов с искусственным интеллектом внедрят в Подмосковье в 2023 году Профессор РАН Оселец рассказал о новых инновационных проектах в Подмосковье

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В 2023 году в Подмосковье реализуют свыше 20 проектов с искусственным интеллектом, рассказал директор центра технологий искусственного интеллекта Сколтеха, профессор РАН Иван Оселец. Они будут связаны с взаимодействием государства, жителей и бизнеса.

Обучающий семинар состоялся на базе корпоративного университета Сбербанка. Спикеры обсудили внедрение новых технологий в госуправление. Так, сейчас в регионе работает порядка пяти таких проектов. Они помогают органам власти эффективно взаимодействовать с жителями и бизнесом.

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«Это проекты, связанные с видеоаналитикой, например детектирование несанкционированного вывоза мусора по камерам. Это проекты, связанные с голосовыми помощниками, то есть автоматическая обработка обращений граждан — робот Светлана», — рассказал Оселец.

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В грядущем году в планах реализовать еще около 20 проектов, которые позволят обрабатывать большие объемы текстов, изображений и других данных. Это сделает сферу госуправления более эффективной и удобной.

«Мы находимся в той точке, где можно перейти от слов к реально работающим решениям», — подчеркнул спикер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность развития искусственного интеллекта в Подмосковье. Он заявил, что регион не будет останавливаться на достигнутом и продолжит работу в этом направлении.