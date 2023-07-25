Подмосковье 25 июля 2023, 10:29 Свыше 20 проектов импортозамещения реализовали в Подмосковье с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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С начала года в Подмосковье успешно реализовали уже 22 проекта импортозамещения. Общая сумма инвестиций составила 22 миллиарда рублей.

«Новые проекты направлены на выпуск в нашем регионе важнейшей продукции: от промышленного оборудования и его элементов до продуктов питания, косметики и лекарств. Кроме того, они позволили создать более 1,4 тысячи новых рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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В числе реализованных проектов — уникальное предприятие по производству оборудования для нефтегазодобычи от компании «Меттойл». Завод построен на территории индустриального парка М-8 в Сергиевом Посаде. Объем инвестиций составил около миллиарда рублей, а число созданных новых рабочих мест — 160.

Компания «Реклайм» запустила импортозамещающее производство покупательских тележек объемом 100 литров. Инвестиции в проект — более 100 миллионов рублей.

Информация о других проектах импортозамещения, реализуемых в Подмосковье, доступна на инвестиционном портале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в регионе в 2023 году.

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