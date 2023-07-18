Подмосковье 18 июля 2023, 17:56 Свыше 20 предприятий открыли и реконструировали в Подмосковье с начала года Цементиум / Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии 25 построенным и реконструированным предприятиям в 13 округах с начала года. Это компании, работающие в разных сферах: от сельского хозяйства до электроники.

Так, в Сергиевом Посаде построили пять площадок для птицеводства в селекционном центре «Смена». В Серебряных Прудах появился агрокомплекс по откорму свиней, а в Коломне – комбикормовый завод.

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Также в Воскресенске построили овощной тепличный комплекс и перезапустили завод сухих строительных смесей «Цементиум», в Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде наладили обработку металла, а в Подольске реконструировали фабрику по выпуску гофрокартона.

Кроме того, в особой экономической зоне «Дубна» заработали два высокотехнологичных предприятия. Это комплекс по изготовлению вычислительной и радиоэлектронной продукции «Ядро Фаб Дубна» и производство систем безопасности НПК «Дедал».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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