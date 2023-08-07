07 августа 2023, 17:43
Свыше 20 подмосковных детей из семей в трудной жизненной ситуации отдохнут у Черного моря
Четвертая смена стартовала в детских оздоровительных лагерях. В них отдохнут ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На черноморское побережье прибыли 24 ребенка из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, дети отдохнут в лагере «Родник». Они прибыли туда по бесплатным путевкам и проведут у моря 21 день, рассказала начальник окружного управления социального развития № 7 Олеся Савицкая.
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В ведомстве добавили, что в этом году летом по бесплатным путевкам отдохнут более 170 детей. Побывать в лагере ребята могут и в другие каникулярные периоды. Подать заявление можно через «Госуслуги».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.
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Дети
Детские лагеря
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