Подмосковье 05 декабря 2022, 12:48 Свыше 20 подъездов отремонтировали в Одинцове с начала года

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Специалисты технадзора приняли после ремонта 22 подъезда в многоквартирных домах Одинцова. Работы провели в селе Саввинская слобода, поселках Покровский городок и ВНИИСОК, а также в Кубинке и Голицине.

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В ходе ремонта в подъездах заменили окна и двери, установили новые перила и почтовые ящики, покрасили стены и обновили полы, рассказали в МинЖКХ региона. Кроме того, у подъездов установили пандусы для маломобильных жителей.

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